Сервис Вooking не дает бронировать российские отели

В России прекратил работу сервис онлайн бронирования отелей Вooking.com, платформа не позволяет найти или забронировать гостиницу на территории страны, – сообщают СМИ.

Отмечается, что официального уведомления от компании пока не поступало. При этом, появилась информация, что официальный сайт сервиса в пятницу вечером, 4 марта, перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. При этом поиск отелей для зарубежного бронирования все еще возможен.

Ранее американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. объявил, что временно прекращает работу в России и Белоруссии.

Москва, Иван Бабурин

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