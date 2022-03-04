Российским торговым сетям разрешили ограничить продажу товаров в одни руки

Министерство промышленности и торговли России пошло навстречу крупным торговым сетям и разрешило ограничивать продажу ряда товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками, – сообщает минпромторг.

В сообщении министерства говорится «Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки».

В ведомстве сказали, что в ряде регионов России зафиксированы случаи, когда покупатели с целью перепродажи закупали колоссальные объемы некоторых товаров до нескольких тонн за один раз.

Москва, Иван Бабурин

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