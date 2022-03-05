В России определены получатели господдержки среди печатных СМИ

Минцифры России в субботу 5 марта, сообщило, что конкурсная комиссия министерства определила получателей государственной поддержки в области печатных СМИ в 2022 году.

В сообщении министерства говорится: «Конкурсная комиссия минцифры России определила первых получателей государственной поддержки в области печатных СМИ в 2022 году. На первом заседании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий в области печатных СМИ участники заседания рассмотрели 893 заявки федеральных, региональных и местных печатных СМИ, которые поступили в министерство через портал «Госуслуги» с 1 декабря 2021 по 9 января 2022 года».

Также сообщается, что членами комиссии было одобрено более 600 социально значимых проектов от региональных и местных печатных изданий из 54 регионов России на сумму 271,7 миллиона рублей и 67 социально значимых проектов федеральных СМИ на сумму 53,7 миллиона рублей.

«В число получателей субсидий вошли 67 печатных СМИ, которые издаются на национальных языках народов России, а также 26 периодических изданий для детей и юношества. Среди других получателей: издания для ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы», – сообщает минцифры.

Также в сообщении говорится, что конкурсная комиссия одобрила субсидии на поддержку печатных СМИ для инвалидов в объеме 1,2 миллиона рублей и периодических изданий для инвалидов по зрению, печатающихся рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом в объеме 46,9 миллиона рублей.

Москва, Иван Бабурин

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