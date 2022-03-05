Путин поручил составить список «недружественных стран»

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 марта, подписал указ, в котором дал поручение кабинету министров РФ составить список стран, которые ввели против страны, компаний, организаций и физлиц санкции, – сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится: «Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».

Данным указом президент Путин установил временный порядок осуществления Россией, регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, связанным со странами, которые ввели против РФ санкции.

В тексте указа говорится: «Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, резидентами (далее также – должники) обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее – иностранные кредиторы).

«Определенный указом порядок распространяется на обязательства от 10 миллионов рублей в месяц или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на 1-е число каждого месяца», – сообщает Кремль

Москва, Иван Бабурин

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