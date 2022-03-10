Путин: Санкции против России ввели бы в любом случае

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг, 10 марта, заявил, что не сомневается, что санкции против России все равно бы вводились, – сообщают СМИ.

Президент, в частности, сказал: «Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились. Так или иначе. Как они вводились на протяжении многих-многих последних лет. Так они действовали еще в отношении Российской Федерации, бесконечно. Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период».

«Санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации», – заявил Путин на совещании с членами российского кабмина.

Кроме того, российский лидер заявил, что в стране будет продолжатся «импортозамещение по всем направлениям».

«И в конце концов все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», – сказал Путин

Сказал президент и о повышении экономического суверенитета: «Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена. Россия в таком состоянии, жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было бы произойти. Произошло сейчас. И я уверен, что благодаря в том числе и членам правительства, нашим компаниям ведущим мы эти все трудности преодолеем», – сказал Путин.

Москва, Иван Бабурин

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