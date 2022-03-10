Минпромторг назвал приоритеты в импортозамещении

Глава минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 10 марта, определил самые важные отрасли в российской промышленности для ускоренного импортозамещения, – сообщают СМИ.

В числе прочего российский министр промышленности и торговли сказал следующее: «Главная задача сегодня обеспечить работу заводов и фабрик, с акцентом на ускоренное импортозамещение. По всем отраслям определены комплектующие и сырье, необходимые для производства конечной продукции. Приоритетными для опережающего импортозамещения являются авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия и, конечно, фармацевтика».

По словам Мантурова, следующий этап импортозамещения нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения в том числе онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных заболеваний, ВИЧ и диабета.

«Часть важной продукции уже импортозамещена, стоит задача наращивать ее объемы производства. Для этого правительство предусмотрело дополнительные средства для Фонда развития промышленности. Льготные займы задействуем и для вывода в серию уже разрабатываемых продуктов», – заявил глава минпромторга РФ.

Москва, Иван Бабурин

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