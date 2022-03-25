В России объявлен мораторий на проверки IT-компаний

Правительство России в пятницу, 25 марта, утвердило постановление, которое устанавливает отсрочку на три года проведения проверок аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

В документе, опубликованном на портале правовой информации говорится, что в отношении аккредитованных IT-компаний в 2022-2024 годах, в частности, не допускается проведение проверок в соответствии с законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Исключением станут лишь проведение профилактических мероприятий «в виде консультирования, информирования, самообследования»,– говорится в постановлении российского кабмина.

Также в документе говорится, что плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки не будут включаться в планы проверок на 2022-2024 годы, а проверки, начало которых запланировано после даты вступления в силу постановления, должны быть отменены.

Уже начатые и не завершенные проверки должны быть завершены в течение 5 дней после вступления постановления в силу, выдача предписаний по таким проверкам не допускается. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, а именно с 25 марта 2022 года.

Напомним, что освобождение от проверок на три года вошло в перечень мер поддержки IT-отрасли, указ о которых 2 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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