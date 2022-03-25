В России усиленными темпами развивается тепличное хозяйство

Министерство сельского хозяйства России в пятницу, 25 марта, заявило, что задача круглогодичного обеспечения жителей России овощами отечественного производства и полной свободы от зарубежных поставок успешно решается, – сообщает пресс-служба министерства.

Как сообщили в ведомстве, в стране в течение последних нескольких лет значительно выросли производственные мощности имеющихся теплиц и интенсивно строятся новые.

«За последние восемь лет возведено или улучшено примерно 1,7 тыс. зимних теплиц.

Строятся свыше пятидесяти тепличных объектов на площади 450 гектаров. Их общая мощность будет составлять примерно 300 тыс. тонн продукции», – сказали в российском минсельхозе.

Также в министерстве заявили, что «с начала года в зимних теплицах выращено 280 тыс. тонн зимних овощей, что почти на 11% больше, чем в тот же временной отрезок годом ранее. В закрытом грунте в России производятся в основном огурцы и томаты. Урожай первых вырос почти на 9%, а вторых – более чем на 14%».

«Лидерами подсектора являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Белгородская, Челябинская, Новосибирская области, Краснодарский край и Ставрополье, республики Мордовия и Татарстан, – сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства России.

Москва, Иван Бабурин

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