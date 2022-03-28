Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ

Минтранс России подготовил новый законопроект, в котором предложил обязать агрегаторов такси передавать данные Федеральной службе безопасности (ФСБ) в режиме онлайн, – сообщает РБК.

Агентство, ссылаясь на текст законопроекта, пишет, что согласно инициативе министерства, службы заказа легкового такси обязаны будут предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ. Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Сведения о поездках, в том числе о местоположении такси и водителе, также предложили направлять в Региональную навигационно-информационную систему.

При этом, РБК отмечает, что в тексте документа не сообщается, для чего и к какой именно информации нужен доступ.

В законопроекте также предлагается ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить количество легковых такси для каждого региона и обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.

Законопроект уже согласовали минюст, Ространснадзор, минтруд, минфин, минэкономразвития, минпромторг, ФНС и минздрав, – пишет РБК.

Следует отметить, что ранее в России ужесточили требования для приема на работу в такси. Так, депутаты Государственной Думы приняли в I чтении законопроект, согласно которому водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещается работать в такси.

Москва, Иван Бабурин

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