Весенний призыв в армию не связан с военной операцией на Украине

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» заявил, что проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию, которая начнется в России 1 апреля, – сообщает Интерфакс.

В интервью газете Евгений Бурдинский также сказал: «Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту».

Кроме того, Бурдинский отметил, что количество молодых людей, которых призывают на военную службу в российскую армию сразу после завершения обучения в школе, невелико и не превышает пяти процентов».

«Как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. В связи с этим число призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, не превышает пяти процентов», – сказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Кроме того, Евгений Бурдинский пояснил, что Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования, что дает возможность призывникам после обучения в школе определиться с выбором специальности и успешно освоить ее.

Также представитель генштаба ВС РФ обратил внимание на то, что граждане, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, до 1 октября имеют право на отсрочку от призыва на военную службу для поступления в вузы.

Что касается начинающейся 1 апреля весенней призывной кампании текущего года, Бурдинский сообщил, что она будет проходить в 82 субъектах России за исключением Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

«Здесь призывные мероприятия проводятся только осенью», – уточнил Евгений Бурдинский.

Как ранее сообщал «Новый День», весенний призыв в армию в Свердловской области начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Распоряжение о подготовке к призыву уже подписано губернатором Евгением Куйвашевым.

Новобранцы из Свердловской области будут направлены в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот. Большинство из них традиционно будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск.

В регионе будет работать 79 муниципальных призывных комиссий, которым предстоит обеспечить явку призывников и отправить их на областной сборный пункт в Егоршино.

Москва, Иван Бабурин

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