Росстат рассказал о замедлении инфляции и росте цен на продукты и товары

Росстат в среду, 30 марта, сообщил, что недельная инфляция в России замедлилась до 1,16% с 1,93% неделей ранее. Безработица в феврале снизилась до нового исторического минимума в 4,1%. При этом с начала года по 25 марта потребительские цены выросли на 8,91%.

По информации Росстата за неделю подорожали следующие продукты: репчатый лук – на 18,28%, сахар – 6,47%, соль – 4,25%, шоколадные конфеты – 3,51%, рис – 3,43%, черный чай – 3,42%, гречка – 2,9%, печенье – на 2,8%, маргарин – на 2,6%, говядина и подсолнечное масло – на 2,2%, пшеничная мука – на 2%, вермишель – на 1,9%, макаронные изделия – на 1,7%, мясо кур – на 1,6%.

Росстат также сообщает, что недельную инфляцию опередили 22 непродовольственных товара, лидерами среди которых стали гигиенические прокладки (+6,2%) и стиральный порошок (+5,3%).

Также в десятке по росту цен за неделю: хозяйственное мыло +4,6%, подгузники +4,2%, легковые автомобили иностранных брендов +3,9%, детские джинсы +3,6%, туалетное мыло +3,4%, спички и мужские футболки +3,3%, зубная паста +3,2%.

Из хороших новостей – подешевели телевизоры (-0,8%), дизтопливо (-0,13%), бензин (-0,02%).

Москва, Иван Бабурин

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