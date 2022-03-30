Российские евреи просят защитить культовые сооружения на Украине

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обратилась к религиозным лидерам и мировому сообществу с просьбой поднять вопрос о неприкосновенности культовых сооружений в ходе конфликтов, – сообщает ТАСС.

Заявление ФЕОР было обнародовано после сообщений об использовании Киевом синагоги в Умани для сбора националистов и хранения там оружия.

Ранее в минобороны РФ рассказали, что киевские власти использовали синагогу в Умани для сбора националистических формирований, и опубликовали фотографии, на которых зафиксировано формирование двух колонн боевиков.

В заявлении Федерации еврейских общин России говорится «Мы считаем важным обратиться к религиозным лидерам всех традиционных конфессий с просьбой воззвать к мировой общественности и поднять вопрос о неприкосновенности культовых сооружений в ходе конфликтов. Их миссия во время любых кризисов состоит не только в духовной поддержке верующих, но и в оказании физической, материальной помощи».

Также в ФЕОР заявляют, что «нанесение ударов по ним, использование их в качестве щита является осквернением общечеловеческих принципов и идеалов, девальвирует ценности, на которых держится человеческое общество».

Москва, Иван Бабурин

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