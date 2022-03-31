«Википедию» оштрафуют за «фейк» о военной спецоперации на Украине

Роскомадзор (РКН) в четверг, 31 марта, сообщил, что «Википедия» будет привечена к административной ответственности за отказ удалить недостоверную информацию, касающуюся действий России на территории Украины.

В ведомстве заявили: «Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации.

Согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн. рублей.

Москва, Иван Бабурин

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