В России рассматривают возможность предоставления льгот цифровым медиа

Глава минцифры России Максут Шадаев в четверг, 31 марта, заявил, что минцифры совместно с минфином России прорабатывают возможность предоставления льгот для цифровых медиа, поскольку роль медиа, особенно цифровых, стала более значима, – сообщает РИА Новости.

В частности, Шадаев сказал: «Правительство должно сделать все, чтобы поддержать развитие цифровых медиа, поэтому сейчас минцифры совместно с минфином прорабатывает возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего, связанных с налогом на прибыль и пониженным тарифом страховых взносов. В общем, мы прелагаем цифровые медиа прировнять к IT-компаниям, которые у нас уже сейчас этими льготами пользуются».

Москва, Иван Бабурин

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