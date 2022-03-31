Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей нуждающимся семьям

Президент России Владимир Путин в четверг, 31 марта, подписал указ об установлении с 1 апреля этого года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, которая предоставляется нуждающимся семьям.

Подчеркивается, что эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае 2022 года.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе говорится: «Ежемесячная выплата будет предоставляться в случае, если ребенок является гражданином РФ, постоянно проживающим на территории России, а размер дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер ежемесячной выплаты будет составлять 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ».

«В случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, отмечается в документе, ежемесячная выплата назначается в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей.

При этом в случае, если размер среднедушевого дохода семьи будет еще ниже, то ежемесячная выплата будет назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей», – говорится в указе.

Сообщается также, что из бюджетов всех уровней на реализацию данной меры социальной поддержки будет выделено более 500 млрд рублей.

Заявление на получение пособия можно будет подать на портале Госуслуг, кроме того, будет предусмотрена личного обращения в отделения Пенсионного фонда России.

Москва, Иван Бабурин

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