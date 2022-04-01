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Пятница, 1 апреля 2022, 19:41 мск

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В России у трети молочной продукции выявлены нарушения

Глава Россельхознадзора Сергей Данквер в пятницу, 1 апреля, заявил, что у 30% производителей молочной продукции нашли нарушения благодаря интеграции маркировки «Честный знак» и ветеринарной сертификации «Меркурий», – сообщает ТАСС.

В частности Данквер сказал: «Когда сейчас начали стыковать «Честный знак» и «Меркурий», выяснилось, что появились фирмы, которые производят молочные продукты, не закупая ни у кого молоко».

Сообщается также, что Россельхознадзор выявил 259 предприятий с нарушениями при обороте сыра и 256 компаний с нарушениями при обороте сливочного масла. Сравнение двух баз данных помогло обнаружить то, что на заводы официально поставлялось меньше сырья, чем нужно для производства их продукции.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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