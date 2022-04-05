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Вторник, 5 апреля 2022, 19:27 мск

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В России на поддержку печатных СМИ выделят более полумиллиарда рублей

Фото: pixabay.com

Минцифры России во вторнико, 5 апреля, заявило, что в 2022 году рублей на поддержку печатных СМИ выделит 500,5 миллиона, – сообщает в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в министерстве, субсидии получат издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и молодежи, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также федеральные и региональные газеты.

«По решению конкурсной комиссии Минцифры, государственную поддержку в объеме 95 миллионов рублей получат 95 федеральных газет и журналов. Субсидии в размере 405,5 миллиона рублей будут направлены 784 региональным печатным изданиям», – говорится в сообщении Telegram-канала минцифры.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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