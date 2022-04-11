Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео, в котором Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики.

Олег Артемьев обратился к соотечественникам с такими словами: «Дорогие друзья! Шестьдесят один год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории – история пилотируемых космических полетов, и первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин».

«Полет Гагарина стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих инженеров и конструкторов, продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологии», – добавил Денис Матвеев.

Завершая поздравление, Сергей Корсаков сказал: «Мы первые благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса».

День космонавтики отмечается в честь Юрия Гагарина, совершившего первый в истории человечества полет в космос 12 апреля 1961 года.

Москва, Иван Бабурин

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