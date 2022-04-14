На Украине создаются call-центры для распространения фейков о терактах в России

МВД России в четверг, 14 апреля сообщило о создании ВСУ специальных call-центров «телефонного терроризма», в связи с чем в ближайшее время в России начнет расти распространение фейков о терактах.

На сайте МВД Медиа опубликовано сообщение, в котором говорится: «Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России».

В МВД России для противостояния угрозам создана рабочая группа, а в территориальные органы направлены рекомендации по работе с такими преступлениями. Вся информация об используемых злоумышленниками телефонных номерах, доменах, электронных и IP-адресах заносится в учеты и анализируется.

В ведомстве сообщили, что с начала спецоперации число фейков о терактах в РФ выросло более чем в три раза, до 2172. С 1 января по 24 февраля 2022 года возбуждены порядка 1,2 тысячи уголовных дел по ложным сообщениям о террористических актах.

Москва, Иван Бабурин

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