В России готовится внеплановая индексация МРОТ, пенсий и соцвыплат

Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин в четверг, 14 апреля, сообщил, что в России готовится индексация МРОТ, пенсий и других социальных выплат.

В интервью на телеканале Россия 1 Орешкин сказал: «Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет».

Помощник президента обратил внимание на то, что недавно российский минфин опубликовал данные за первый квартал, которые показали «рекордный профицит бюджета».

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», – заявил Максим Орешкин.

Москва, Иван Бабурин

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