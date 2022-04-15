Пресс-секретарь президента России заработал за 2021 год больше своего начальника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка – 218,5 миллиона рублей, – следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля.

В опубликованном документе говорится, что Дмитрий Песков задекларировал доход в 2021 году в сумме 14 532 604 рублей, а Татьяна Навка – 218 512 972 рублей.

Согласно декларации, в собственности у Пескова находятся квартиры площадью 111,7 квадратных метра, 112,5 квадратных метра, 1/2 доли квартиры площадью 55,3 квадратных метра, а также парковочное место на 12,6 квадратных метра. Кроме того, в пользовании у пресс-секретаря президента находятся земельные участки площадью 7 967 и 1 406 квадратных метров, а также жилой дом площадью 779,2 квадратных метра. Он также задекларировал два автомобиля Mercedes-Benz V250 и автомобиль Kia Ceed, а также снегоболотоход CAN-AM.

Супруга пресс-секретаря главы государства Татьяна Навка, согласно декларации, имеет в собственности земельные участки площадью 7 967 и 1 406 квадратных метра, два жилых дома площадью 779,2 и 353,5 квадратных метра, три квартиры площадью 180,4 квадратных метра, 108,4 квадратных метра и 78,8 квадратных метра, а также машино-место площадью 20,8 квадратных метра. Супруга пресс-секретаря президента также задекларировала автомобиль Mercedes-Benz CL63 AMG, автомобиль Mercedes-Benz GLE63 и мотовездеход Yamaha.

Дмитрий Песков в 2020 году декларировал доход в 12,527 миллиона рублей, Навка – 212,878 миллиона рублей. В 2019 году доходы Пескова и Навки составили 14,6 миллиона рублей и 235,9 миллиона рублей соответственно.

Москва, Иван Бабурин

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