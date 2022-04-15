В России усилят контроль за выпиской рецептов

Росздравнадзор в пятницу, 15 апреля, направил письмо главврачам с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты, – сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства говорится: «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила письмо в адрес главврачей медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на рецептурные препараты».

В письме Росздравнадзора также отмечается, что «это сделано в целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса» и что письмо является «продолжением кампании по наведению порядка в цепочке «врач-пациент-аптека» и регулированию отпуска рецептурных препаратов».

Напомним, что 25 марта Росздравнадзор «в целях снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек» направил руководителям аптек предупреждение об ответственности за отпуск рецептурных препаратов без рецепта. По мнению ведомства, продажа рецептурных препаратов без рецепта является одной из причин, по которым возникает искусственный дефицит некоторых лекарств.

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