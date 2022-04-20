В России успешно прошел пуск межконтинентальной ракеты «Сармат»

Минобороны России в среду, 20 апреля, сообщило, что на космодроме «Плесецк» состоялся успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Президент России Владимир Путин по поводу успешного пуска «Сармата» заявил : «Ракетный комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России, заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать».

В российском военном ведомстве заявили: «Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Это первый пуск в программе государственных испытаний».

В пресс-релизе минобороны также сообщается, что «летные испытания перспективного образца ракеты позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при ее создании.

«После испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Этим комплексами оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском», – говорится в сообщении.

«Сармат» – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет 10 тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты «Воевода».

Москва, Иван Бабурин

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