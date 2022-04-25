Путин объявил Десятилетие науки и технологий в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий».

В указе, подписанном президентом России, заявлено, что основными задачами десятилетия науки и технологий определены привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России.

Москва, Иван Бабурин

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