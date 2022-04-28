В России лицензии на теле- и радиовещание могут стать бессрочными

Минцифры РФ разработало законопроект, в котором предлагает внести поправки в закон «О СМИ», сделав бессрочными лицензии на теле- и радиовещание, – говорится в документе, размещенном на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Законопроектом в закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» вводятся положения, предусматривающие бессрочный режим действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание».

Проект «разработан в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования», также говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что на данный момент срок действия лицензии на теле- и радиовещание составляет 10 лет, если меньший не указан в заявлении о предоставлении лицензии.

Москва, Иван Бабурин

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