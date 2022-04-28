В ряде территорий Белгородской области решено «Бессмертный полк» не проводить

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 28 апреля, заявил, что в территориях на границе с Украиной «Бессмертного полка» не будет, – сообщают местные СМИ.

Сообщается, в ходе «прямой линии» Гладков сказал: «В девяти муниципальных образованиях, которые граничат непосредственно с Украиной шествия «Бессмертного полка» не будет. Что касается праздничного салюта в День Победы, окончательное решение будет принято в зависимости от ситуации».

«Мы готовимся в полном объеме в городе Белгороде к празднованию 9 Мая. Идут репетиции полным ходом, мы готовимся и к проведению «Бессмертного полка» в том формате, в котором привыкли проводить. Но мы очень внимательно наблюдаем за оперативной ситуацией. И принимать окончательное решение будем накануне».

Следует отметить, что в территориях Белгородской области, граничащих с Украиной, с 11 апреля по 10 мая установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Как пояснил губернатор, данный режим вводится для усиления работы спецслужб на территории всей области.

Белгород, Иван Бабурин

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