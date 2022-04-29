В России минюст впервые снял статус СМИ-иноагентов с двух человек

Впервые в новейшей истории российский минюст исключило из реестра СМИ двух человек, выполняющих функции иностранного агента. Статуса иноагентов лишились политолог Аркадий Любарев и правозащитница, координатор ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина.

В сообщении на сайте ведомства говорится: «В соответствии с распоряжениями минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти».

Согласно данным реестра, Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина были включены в перечень СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года.

В России на сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов включены 148 СМИ и граждан.

Москва, Иван Бабурин

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