Российские войска получат на вооружение комплексы С-500

Вооруженные силы России начали получать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, сообщил вице-премьер РФ Борисов.

«На вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», – сказал Борисов на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты».

С появлением ЗРК С-500 «Прометей» военные все равно будут применять С-400 для противовоздушной обороны. «Прометей» может применяться против американских истребителей F-22 и F-35, самолета-невидимки В-2, и даже самолетов-заправщиков, пояснил эксперт «Известиям».

Москва, Наталья Рязанова

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