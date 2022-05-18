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Среда, 18 мая 2022, 11:59 мск

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Российские войска получат на вооружение комплексы С-500

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России начали получать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, сообщил вице-премьер РФ Борисов.

«На вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», – сказал Борисов на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты».

С появлением ЗРК С-500 «Прометей» военные все равно будут применять С-400 для противовоздушной обороны. «Прометей» может применяться против американских истребителей F-22 и F-35, самолета-невидимки В-2, и даже самолетов-заправщиков, пояснил эксперт «Известиям».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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