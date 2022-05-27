В минстрое РФ появился департамент по восстановлению ЛДНР

В структуре министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ появился департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР, – сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В сообщении минстроя говорится: «В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности. Данные функции будут в том числе возложены на вновь созданные структурные подразделения».

Как сообщает ТАСС, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что к восстановлению поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры в ДНР и ЛНР уже приступили порядка одной тысячи российских строителей, причем их число будут увеличивать.

Москва, Иван Бабурин

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