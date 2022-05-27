Владимир Путин поздравил российских пограничников с праздником

Президент России Владимир Путин в субботу, 28 мая, в своем видеопоздравлении по случаю Дня пограничника заявил, что пограничная служба ФСБ России четко действует на участках госграницы в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса, выявляет боевиков, помогает в пропуске эвакуированных из Донбасса и с Украины.

В своем поздравлении глава государства сказал: «Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий – речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, – а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам, всем, кто ищет на территории России спасения и защиты».

«Стоящие перед пограничниками задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на Россию, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у рубежей страны», – заявил президент.

Также глава государства сказал: «Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли. Ваша ратная служба всегда была и трудной, и почетной, требовала от каждого мужества, стойкости, высокой и постоянной бдительности, готовности преградить путь любому врагу», –

«Убежден, что вы, как и прежде, будете действовать решительно и твердо, с честью выполняя воинский, патриотический долг перед Родиной и народом России», – сказал Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня пограничника.

Москва, Иван Бабурин

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