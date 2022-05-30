В России для IT-специалистов заработал сайт с информацией о льготной ипотеке

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в понедельник, 30 мая, заявило, что в России создан единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов.

В Telegram-канале ведомства сообщается: «Минцифры собрало на одной странице информацию по льготной ипотеке для сотрудников IT-компаний. На сайте можно: узнать, входит ли компания в перечень отвечающих условиям IT-ипотеки (работает поиск по ИНН и названию компании); посмотреть список банков, в которые можно обратиться (их список будет расширяться); проверить условия программы; ознакомиться с требованиями к заемщикам».

Заместитель министра цифрового развития РФ Максим Паршин также сообщил, что «до 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов, а общая сумма кредитов составит более 240 млрд. рублей. В ближайшее время мы планируем увеличить лимит по заемным средствам для регионов-миллионников с 18 до 30 млн. рублей».

«Оформить льготную ипотеку смогут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома», – говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в России поддержка IT-специалистов заключается не только в выгодных предложениях по ипотеке, им также предлагаются налоговые льготы и отсрочка от армии.

Москва, Иван Бабурин

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