Синоптики пообещали россиянам «медовое» лето

В Россию приходит медовое лето с теплой, безветренной погодой, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Новый сезон компенсирует холодную весну, когда средняя температура была почти на 3 градуса ниже обычной.

«Лето в средней полосе России будет теплым и умеренно-влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным – не более 0,5-1 градуса – ее превышением», – сказал синоптик в беседе с РИА Новости.

Погода побалует туристов и аграриев в Крыму, на Кубани и Кавказе: там будет теплее и суше, чем в других регионах, но засуха не станет критической. Таким же станет лето и на Русском Севере.

Уже в ближайшие дни морская вода на Юге прогреется до 20 градусов, а вот в реках и озерах Центральной России купаться можно будет ближе к середине июня.

«Безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями в пчеловодном сезоне благоприятно повлияют на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать «медовым», – подвел итог Тишковец.

Москва, Наталья Рязанова

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