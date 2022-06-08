При отходе от Болонской системы в России проведение ЕГЭ сохранится

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в среду, 8 июня, заявил, что проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сохранится и при переходе к национальной системе высшего образования, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что Музаев сказал: «ЕГЭ не является частью Болонской системы, а построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования».

«Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», – подтвердили пресс-службе Рособрнадзора.

Москва, Иван Бабурин

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