Мединский заявил, что территория России «уменьшилась не навсегда»

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на полях международного форума «История для будущего. Образ Петра» в среду, 8 июня, заявил, что территория России уменьшилась, но не навсегда.

Сравнивая территорию Российской империи с современной Россией Мединский заявил: «Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда».

Как сообщает РИА Новости, на форуме Мединский представил книгу о Петре I – первый том из документально-художественной серии «Собиратели земли русской».

«Серия книг посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала. При которых страна становилась большей. Тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую часть планеты», – заявил глава РВИО.

Москва, Иван Бабурин

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