Путин вручил государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 12 июня, на церемонии вручения государственных наград в Георгиевском зале Кремля заявил, что достижения людей, получивших звание Героя Труда и ставших лауреатами государственных премий за 2021 год, являют собой пример верности гражданскому долгу, – сообщается на сайте Кремля.

Путин назвал награжденных званием Героя Труда и ставших лауреатами государственных премий «выдающимися сынами и дочерьми России».

Знаки Героя Труда были вручены: ученому в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования Юрию Бармакову, авиаконструктору, директору Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Александру Перкашу, кинорежиссеру Никите Михалкову, альтисту Юрию Башмету, дояру из Якутии Владимиру Михайлову и обозревателю «Российской газеты» – Ирине Краснопольской.

Москва, Иван Бабурин

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