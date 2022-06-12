Путин вручил государственные премии за 2021 год

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 12 июня, в Георгиевском зале Кремля вручил государственные премии за 2021 год, – сообщается на сайте Кремля.

На церемонии награждения глава государства сказал: «Почти три столетия назад Петр Первый повелел учредить Академию наук. С тех пор труды, изыскания, открытия наших ученых служат прогрессу не только России, но и всего человечества. С удовольствием представлю сегодняшних лауреатов премии в области науки и технологий».

Лауреатами премии в области науки и технологий стали:

– Конструктор, мастер высотного строительства Владимир Травуш, он занимался восстановлением Останкинской башни, возведением небоскребов «Москва-Сити» и «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге, олимпийских объектов в Сочи.

– Врачи Давид Заридзе, Александра Румянцева и Иван Стилиди – за научные исследования и обширной врачебная практика в области эпидемиологии, онкологии, гематологии.

– Биологи Александр Арчаков, Андрей Лисица – за анализ белков, создание молекулярного профиля, на основе которого возможна подробнейшая диагностика состояния здоровья.

Лауреатами Государственной премии в области литературы и искусства, стали:

– Павел Никонов – художник, один из родоначальников, так называемого «сурового стиля» – символа эпохи «шестидесятников»;

– Руководитель Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзаде Руденко – за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России;

Создатель и директор культурно-просветительского центра «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин – за восстановление утраченных страницы истории страны, возвращение имен, фактов, архивных документов, создающих уникальное наследие русской эмиграции.

Премии за правозащитную деятельность удостоена создатель Санкт-Петербургской ассоциации объединений родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева.

Лауреатом Государственной премии за благотворительность стала Елизавета Олескина, руководитель и создатель фонда «Старость в радость».

Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

«Хотел бы особо отметить его огромный вклад в гармонизацию государственно-конфессиональных отношений в России, в развитие межрелигиозного диалога, в защиту и продвижение традиционных ценностей. Широко известен Митрополит Корнилий и неустанной просветительской деятельностью, радением за укрепление международных духовных связей и взаимодействия с соотечественниками за рубежом. При его непосредственном участии десятки старообрядческих семей вернулись в Россию, связали свое будущее, будущее своих детей с исторической родиной», – сказал Владимир Путин на церемонии награждения.

Москва, Иван Бабурин

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