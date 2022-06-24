Президент России поздравил выпускников с окончанием школы

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 июня, обратился с поздравлением к выпускникам школ, учителям, наставникам и родителям.

В поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Сегодня для вас, для всей нашей огромной страны особый, очень волнующий день. Во всех регионах: и в больших городах, и в небольших поселках – выпускники прощаются со школой, говорят искреннее спасибо своим наставникам. От всей души поздравляю вас, ваших учителей, родителей, всех ваших близких с этим замечательным событием».

«Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей. И очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственный путь – дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе», – сказал Путин в своем поздравлении.

«Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах.

И уверен, уже через несколько лет мы услышим, узнаем об этих ярких достижениях и будем гордиться вами, тем вкладом, который вы вносите в развитие и укрепление страны, в продолжение ее лучших традиций. Дерзайте, мечтайте, смело идите вперёд! Не сомневаюсь: у вас всё получится. Ещё раз с праздником вас! Счастья вам, благополучия и удачи во всём», – сказал в напутствии выпускникам президент России.

Москва, Иван Бабурин

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