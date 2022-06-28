Путин подписал закон об ужесточении требований к охране объектов ТЭК

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 июня, подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, кто вправе охранять объекты ТЭК высокой и средней категории опасности, ужесточает требования к частным охранным организациям. Одновременно запрещается допускать к охране объектов ТЭК лиц, предоставивших подложные документы при приеме на работу, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кроме того, законом уточняются правила категорирования объектов ТЭК: объекту присваивается высокая, средняя или низкая категория опасности, либо категория опасности не присваивается; эту информацию Минэнерго будет заносить в реестр. Перечень видов объектов ТЭК, не подлежащих категорированию, определит кабмин.

Также, в подписанном президентом России законе, определяется, что отдельные субъекты ТЭК по решению правительства будут вправе учреждать «корпоративные» частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их «дочкам», при соблюдении ряда условий (регистрация в РФ, уставный капитал не менее 1,5 миллиона рублей, а доля субъекта в нем – минимум 50%). Это касается субъектов ТЭК, зарегистрированных в РФ и владеющих объектами ТЭК, на чьи решения не могут оказывать определяющего влияния иностранные лица.

Согласно закону, объекты ТЭК высокой категории опасности будут вправе охранять подразделения и организации Росгвардии, ведомственные охраны «Газпрома», «Транснефти» и «Роснефти», а также частные охранные организации отдельных субъектов ТЭК. Объекты ТЭК средней категории опасности, помимо них, смогут охранять частные организации, соответствующие спецтребованиям, а объекты ТЭК низкой категории опасности и без категории – еще и иные частные охранные организации.

Кроме того, законом вносятся изменения, позволяющие решить проблему двойного правоприменения в части обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры в границах объектов ТЭК. Если такие объекты обеспечивают функционирование объектов ТЭК, к ним применяются требования закона «О безопасности объектов ТЭК», для остальных – закона «О транспортной безопасности».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а нормы, касающиеся привлечения «корпоративных» частных охранников, через 180 дней.

Москва, Иван Бабурин

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