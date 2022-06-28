В российских школах появятся советники по воспитательной работе

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям страны обеспечить введение должностей советников директоров по воспитанию, – сообщает на сайте Кремля.

В одном из пунктов, опубликованного во вторник, 28 июня, на сайте Кремля списка поручений, говорится: «Обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, предусмотрев обязательное введение такой должности начиная с 2022/23 учебного года в общеобразовательных организациях в 45 субъектах РФ, начиная с 2023/24 учебного года – в остальных субъектах РФ».

Сообщается, что Владимир Путин будет ждать доклад по этому вопросу до 1 сентября и далее один раз в полгода.

Президент также поручил правительству обеспечить выделение бюджетных средств на софинансирование расходов регионов, связанных с введением новой должности, в текущем году и предусмотреть соответствующие средства при формировании федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Москва, Иван Бабурин

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