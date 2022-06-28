В России 1 декабря будет запущен цифровой полис ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) во вторник, 28 июня, заявил, что в России 1 декабря текущего года планируется запустить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

В сообщении пресс-службы ФФОМС говорится: «В соответствии с федеральным законом от 28 июня 2022 года №204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», запуск цифрового полиса ОМС состоится 1 декабря 2022 года».

«Необходимые технологии, связанные с введением цифрового полиса, позволяющего гражданам получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность, отработаны и находятся в высокой степени готовности. Отдельное внимание уделено защите сведений, обрабатываемых системой, в том числе персональных данных и медицинской информации участников ОМС, обеспечению кибербезопасности», – сообщили в ведомстве.

Согласно федеральному закону от 6 декабря 2021 года, норма о цифровом полисе должна вступить в силу с 1 июля 2022 года.

Москва, Иван Бабурин

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