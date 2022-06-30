В Госдуму внесен законопроект об обеспечении проведения операций российскими Вооруженными силами за рубежом

Законопроект об обеспечении проведения операций Вооруженными силами России за рубежом внесло в четверг, 30 июня правительство РФ в Государственную Думу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что «Возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами. Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики, дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ)».

Полномочия, которые предлагается дать правительству РФ:

– принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, порядке их финансирования и материально-технического обеспечения;

– проводить закупки у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа и для формирования запасов;

– устанавливать особый режим труда в отдельных организациях, включая условия привлечения к сверхурочной работе.

Также в пояснительной говорится, что при введении специальных мер в экономике правительство также получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

«Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», – отмечается в записке.

Москва, Иван Бабурин

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