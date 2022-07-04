Утверждены правила просветительской деятельности в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 4 июля подписал постановление, утверждающее правила осуществления просветительской деятельности.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что просветительской деятельностью могут заниматься органы власти и местного самоуправления, уполномоченные организации. Ее могут вести также физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.



Отдельно в постановлении оговаривается просветительская деятельность лиц и структур, признанных в России иностранными агентами – они при осуществлении просветительской деятельности в своих сообщениях и материалах обязаны указывать свой статус.



Среди форм просветительства указаны лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и и др., в том числе онлайн.



«Просветительская деятельность должна содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности. При ее ведении необходимо также учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей человека. Она должна быть направлена на формирование личности «в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и требованиями законодательства Российской федерации», – говорится в постановлении правительства России, при этом отмечается, что «настоящие правила не распространяются на отношения, связанные с осуществлением просветительской деятельности в рамках культурно-просветительской деятельности религиозных организаций».

Москва, Иван Бабурин

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