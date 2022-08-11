Сергей Шойгу выступил с поздравлением по случаю 110-й годовщины со Дня образования ВВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил летчиков, штурманов, авиационных специалистов и работников оборонно-промышленного комплекса со110-летием со дня образования Военно-воздушных сил России.

В своем поздравлении Сергей Шойгу сказал: «12 августа 2022 г. в Российской Федерации отмечается 110 лет со дня образования Военно-воздушных сил.

За годы своего существования они внесли неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей нашего Отечества. Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость Родины.

Сегодня Военно-воздушные силы успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Уверен, что и впредь ВВС России будут приумножать славные боевые традиции и надежно обеспечивать безопасность страны. Поздравляю всех с праздником.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в свое дело и новых успехов в службе и труде на благо России».

Москва, Иван Бабурин

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