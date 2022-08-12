В России могут запретить рекламу самогонных аппаратов

Законопроект, запрещающий рекламу самогонных аппаратов, внесло в Госдуму РФ Государственное собрание Республики Мордовия, – сообщают СМИ.

Документ, размещенный в базе данных нижней палаты парламента, включает в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологическое оборудование, которое используется для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Реализация самогонных аппаратов, по своей мощности сравнимых с промышленными масштабами, и оборудования для производства спиртосодержащей жидкости ничем не ограничена. Законодательные ограничения на рекламу и покупку самогонных аппаратов в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют».

Разработчики законодательной инициативы отмечают, что в настоящее время треть крепкого алкоголя (35 миллионов декалитров) в России продается нелегально, из них на продажу самогона, по экспертным оценкам, приходится 39%.

По мнению авторов законопроекта, распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов «ведет к увеличению нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)».

«Такая ситуация приводит к уменьшению поступлений в бюджет регионов доходов от акцизов на алкоголь, производимый в России, с объемной долей этилового спирта свыше 9%», – отмечают авторы законопроекта.

Москва, Иван Бабурин

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