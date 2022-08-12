Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Свердловской области

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 12 августа, посетил Свердловскую область, где проверил исполнение государственного оборонного заказа на предприятиях в Свердловской области, – сообщили в Минобороны РФ.

В российском обронном ведомстве сообщили: «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Руководство предприятий представило министру новейшие разработки в области бронетехники и оружия и доложило о вариантах модернизации техники, стоящей на вооружении российской армии.

Шойгу также продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых собирают различную военную технику.

«Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа», – рассказали в российском минобороны.

Екатеринбург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»