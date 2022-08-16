В России построят новейшие станции оповещения о ракетной атаке

Четыре новейшие станции «Воронеж» дополнят российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Их построят на четырех направлениях в ближайшее время, рассказал главный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

«Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов – это Дальний Восток и Северо-Запад», – сказал Боев во время форума «Армия-2022» (цитата по «Известиям»).

Он отметил, что вся система предупреждения о ракетном нападении успешно модернизирована и уже заступила на опытно-боевое дежурство.

Ранее в Главном центре предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России обещали, что к 2030 году СПРН России полностью перейдет на радиолокационные станции «Воронеж». Также станции усовершенствуют до уровня автоматизированной станции «Яхрома».

Москва, Наталья Рязанова

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