Поток наркотиков с Украины значительно снизился с началом спецоперации

Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что российские правоохранительные органы фиксируют значительное сокращение потока наркотиков из Украины в РФ в условиях специальной военной операции (СВО), – пишет в понедельник, 29 августа, «Российская газета»

В интервью газете Гребенкин сказал: «В настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию из Украины, а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории. До 2022 года предложения этих интернет-площадок занимали значительную – около 20% – долю российского наркорынка, но в первые же дни специальной военной операции число сделок на крупнейших теневых площадках сократилось на 10% и продолжает снижаться, а количество действующих наркомагазинов в теневом интернете, ориентированных на приграничные с Украиной регионы России, снизилось наполовину».

«Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России. Основной упор был сделан на работу с молодежью, и именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков «синтетику»: соли и СПИДы. Достоверно известно, что Служба безопасности Украины «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье», – сказал замсекретаря Совбеза и также обратил внимание на то, что: «через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах».

Москва, Иван Бабурин

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