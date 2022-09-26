Минобороны России выступило с разъяснениями по поводу частичной мобилизации

Министерство обороны РФ в понедельник, 26 сентября, в своем телеграм-канале опубликовало ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся частичной мобилизации.
В телеграм-канале министерства обороны РФ опубликованы вопросы и ответы кол-центра 122:
Если есть мобилизационное предписание в военном билете, нужно ли являться по месту, прописанному в нём?
– Если в военный билет гражданина вклеено мобилизационное предписание, он должен явиться в указанный в предписании пункт сбора в установленный предписанием срок.
Попадут ли под мобилизацию все отслужившие в горячих точках?
– Решение о мобилизации принимается призывной комиссией по мобилизации индивидуально с учётом состояния здоровья гражданина, состоящего в запасе.
Как желающий, который не получил повестку, может самостоятельно записаться в добровольцы?
– Граждане могут поступить на службу в добровольческий отряд. Запись в добровольцы производится в военном комиссариате.
Касается ли частичная мобилизация иностранных граждан?
– Нет. Мобилизация касается граждан РФ. Иностранные граждане могут добровольно прийти на службу в армию РФ.
Могут ли мобилизовать судимого?
– Могут, если судимость была снята или погашена, в соответствии с указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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