Минобороны России выступило с разъяснениями по поводу частичной мобилизации

Министерство обороны РФ в понедельник, 26 сентября, в своем телеграм-канале опубликовало ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

В телеграм-канале министерства обороны РФ опубликованы вопросы и ответы кол-центра 122:

Если есть мобилизационное предписание в военном билете, нужно ли являться по месту, прописанному в нём?

– Если в военный билет гражданина вклеено мобилизационное предписание, он должен явиться в указанный в предписании пункт сбора в установленный предписанием срок.

Попадут ли под мобилизацию все отслужившие в горячих точках?

– Решение о мобилизации принимается призывной комиссией по мобилизации индивидуально с учётом состояния здоровья гражданина, состоящего в запасе.

Как желающий, который не получил повестку, может самостоятельно записаться в добровольцы?

– Граждане могут поступить на службу в добровольческий отряд. Запись в добровольцы производится в военном комиссариате.

Касается ли частичная мобилизация иностранных граждан?

– Нет. Мобилизация касается граждан РФ. Иностранные граждане могут добровольно прийти на службу в армию РФ.

Могут ли мобилизовать судимого?

– Могут, если судимость была снята или погашена, в соответствии с указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237.

Москва, Иван Бабурин

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