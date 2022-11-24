В России начала работу «Горячая линия» по вопросам выплат мобилизованным

Министерство обороны России в четверг, 23 ноября, сообщило, что в России начала работу горячая линия по вопросам выплат мобилизованным и добровольцам.

В сообщении на сайте минобороны говорится: «Для оперативного информирования граждан из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции по вопросам расчетов денежного довольствия в едином расчетном центре министерства обороны Российской Федерации открыта горячая линия», – подчеркнули в ведомстве. Телефон горячей линии: 8 (800) 737-7-737».

Москва, Иван Бабурин

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