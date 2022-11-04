Путин подписал закон о добровольческих формированиях

Президент России Владимир Путин одобрил пакет поправок в законы, приравнявших добровольцев к военнослужащим по контракту. Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, формирования добровольцев будут использовать для выполнения отдельных задач, которые определит Минобороны РФ. Министерство также укажет добровольцам, в каких районах действовать, когда собираться и когда отправляться по домам. Решение о созыве формирований принимает глава государства.

Владимир Путин отметил, что добровольцы продолжают прибывать для отправки в зону специальной военной операции. По итогам частичной мобилизации ВС РФ пополнились на 318 тыс. человек за счет добровольно прибывших.

«Добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», – приводит слова Путина ТАСС. Он добавил, что 49 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи в войсках. Остальные все еще проходят подготовку.

Москва, Наталья Рязанова

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